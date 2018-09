Alla lunga lista delle squadre interessate a Rabiot si sono aggiunte Chelsea e Bayern Monaco. Il francese è un obiettivo di Juve e Milan

Adrien Rabiot è ufficialmente diventato il sogno proibito di mezza Europa. Il centrocampista del Paris Saint Germain è rimasto nel club francese nonostante le lusinghe di moltissimi club internazionali ma a gennaio è probabile un vero e proprio assalto al giocatore classe ’95. Stando a quanto riportano i media francesi fra pochi mesi si prospetta una vera e propria asta continentale nei confronti di Rabiot. Alla lunga lista delle pretendenti del suo cartellino si sarebbero infatti aggiunti Bayern Monaco e Chelsea.

Secondo quanto riferiscono le voci d’Oltralpe in questo momento il Barcellona è in vantaggio su tutti avendo avviato i rapporti con il centrocampista da diverso tempo. Sul giocatore oltre ai campioni di Germania e alla squadra diretta da Maurizio Sarri ci sarebbero però Tottenham, Liverpool e Manchester City. Settimana scorsa l’allenatore dei Citizen, Pep Guardiola, avrebbe incontrato l’entourage del giocatore per convincerlo a trasferirsi in Premier League. Per quanto riguarda le italiane, le squadre che si sono maggiormente interessate a Rabiot sono Milan e Juventus. Alla luce di una concorrenza così agguerrita è difficile che il centrocampista del PSG si trasferirà in Serie A. Nel frattempo, il club parigino continua a trattare per il rinnovo di Rabiot ma con scarsi risultati.