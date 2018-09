Pep Guardiola avrebbe incontrato settimana scorsa l’entourage di Rabiot confermando la volontà di portarlo al City. Il francese è un obiettivo di Milan e Juventus

Adrien Rabiot è uno dei gioielli della rosa del Paris Saint Germain insieme a Kylian Mbappé, in gol ieri nella sfida tra Francia e Olanda in Nations League. Nonostante il club parigino creda fortemente nelle sue qualità il centrocampista classe ’95 è stato spesso accostato ad altre squadre e ogni anno sembra vicino al trasferimento. Tra le tante squadre interessate a Rabiot c’è la Juventus, che lo considera un’ottima alternativa a Paul Pogba, e soprattutto il Milan. Il francese è un vero e proprio pallino del direttore tecnico Leonardo che in estate ha avviato stretti colloqui con il suo entourage. Tra le due italiane si sarebbe però inserito un vero colosso come il Manchester City.

Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, Rabiot è stato vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona nella sessione di calciomercato conclusasi il 31 agosto ma settimana scorsa Pep Guardiola, tecnico dei Citizen, avrebbe incontrato l’agente del francese per convincerlo a trasferirsi in Premier League. L’allenatore avrebbe confermato al giocatore l’intenzione del club di acquistare il suo cartellino a prescindere se le trattative di rinnovo con il PSG avranno un esito positivo o meno. Nelle scorse ore si è parlato anche di un interesse del Liverpool per il francese ma i Reds in questo momento sarebbero in ritardo rispetto agli altri concorrenti.