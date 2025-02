Udinese, Ametrano elogia Runjaic: «Non è la stessa squadra degli ultimi anni: solida, di qualità e bella da vedere, gli va dato il giusto merito»

Udinese, le parole dell’ex centrocampista Raffaele Ametrano sul momento che sta vivendo la squadra e sul contributo di Kosta Runjaic

Raffaele Ametrano, ex centrocampista dell’Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto della stagione che stanno vivendo i friulani, attualmente al decimo posto in campionato. Di seguito le sue parole su Kosta Runjaic.

«Di certo non stiamo vedendo la stessa Udinese degli ultimi anni. Neanche sull’aspetto estetico: il gioco è proprio bello a vedersi. La squadra ha idee, solidità e tanta qualità. E bisogna riconoscere a Runjaic la bravura di farsi seguire dal gruppo. Non è un sistema che fa cambiare prospettiva e mentalità, l’allenatore è stato bravo nel lavoro sulla predisposizione al sacrificio. Bisogna portare i giocatori a credere in idee e proposte: la differenza d’ora in poi la faranno loro. Dovranno decidere se cercare di raggiungere qualcosa che ora sembra impossibile come la zona Conference, o rimanere in questa comfort zone. L’Udinese si è tolta di dosso l’etichetta di squadra che specula. La nuova mentalità porta ad accettare il rischio, con costante ricerca del gol. Così si acquisisce una mentalità vincente. Questa Udinese palleggia molto di più, aspettando il momento per colpire”. Conclusione poi sulla prossima sfida, a Lecce: “Squadra forte in casa, ma sono convinto dipenda tutto dall’Udinese».