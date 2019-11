Udinese, si decide sul futuro di Tudor, a Genova con Giotti in panchina

Udinese, la società pensa già al sostituto di Tudor che domenica non dovrebbe essere in panchina nella gara di Genova

Non è un periodo facile in casa Udinese. Prima il 7-1 subito per mano dell’Atalanta, poi il 4-0 incassato con la Roma nonostante la superiorità numerica per praticamente tutta la gara. Si ragione a Udine su chi dovrà prendere il posto del tecnico Tudor.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti ieri il mister ha svolto regolarmente l’allenamento al mattino per poi avere un colloquio lunghissimo con la società con a capo Pozzi. Già domenica contro il Genoa in panchina potrebbe andare il suo secondo Luca Gotti. La società spingeva per una rescissione consensuale ma Tudor non ha accettato.