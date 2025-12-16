Udinese, un Natale felice con Ekkelenkamp che fa sognare tutto il mondo bianconero. La situazione

Jurgen Ekkelenkamp e l’Udinese che sorride in un Natale che l’ha vista assoluta protagonista sotto tutti i punti di vista

Il Natale è arrivato in anticipo a Udine, e il regalo più bello lo ha scartato Jurgen Ekkelenkamp. Il suo gol straordinario ha steso il Napoli, regalando all’Udinese una vittoria di prestigio e tre punti fondamentali. L’olandese, già giustiziere degli azzurri la scorsa stagione, ha ritrovato il feeling con la porta e la condizione migliore, trascinando un centrocampo che sta diventando il vero punto di forza della squadra di Kosta Runjaic. La Gazzetta dello Sport dedica un pezzo alla squadra friulana partendo dall’idea che l’allenatore tedesco abbia saputo reagire alla brutta sconfitta con il Genoa trovando la quadratura del cerchio in mediana. Se il capitano Jesper Karlstrom è l’inamovibile faro, la diga davanti alla difesa che ha anche trovato la via del gol contro il Lecce, ai suoi lati la competizione è alta. In attesa del rientro del talentuoso Arthur Atta, fuori per infortunio fino a fine anno, Ekkelenkamp e il polacco Jakub Piotrowski si sono presi la scena, superando nelle gerarchie Sandi Lovric (possibile partente a gennaio).

Piotrowski, arrivato in estate dal Ludogorets, si è inserito perfettamente nei meccanismi di Runjaic. Autore di un gran gol contro il Genoa e fermato dalla traversa contro il Napoli, incarna la filosofia muscolare e di qualità voluta dal club. “Col Napoli si è vista l’Udinese che tutti vorremmo vedere”, ha dichiarato fiducioso. Con il loro apporto, la squadra non dipende più solo dai gol della coppia d’attacco Davis-Zaniolo (quattro reti a testa finora), ma può contare su una mediana che abbina quantità e qualità, mandando in gol ben dieci giocatori diversi, inclusi tutti i centrocampisti titolari.

L’Udinese ha già superato quota 20 punti con quattro giornate d’anticipo sulla fine del girone d’andata, mettendosi al riparo da brutte sorprese. Le prossime sfide contro Fiorentina, Lazio, Como e Torino diranno molto sulle reali ambizioni di una squadra capace di battere le grandi (Inter, Atalanta, Napoli) ma spesso discontinua contro avversarie più abbordabili. Se riuscirà a trovare continuità, la parte sinistra della classifica è un obiettivo alla portata. Intanto, giovani talenti come lo scozzese Lennon Miller scalpitano, pronti a prendersi il futuro.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A