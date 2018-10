Esonero Velazquez, tecnico dell’Udinese a rischio licenziamento: decisive le prossime gare, le ultime sui friulani

Quella di sabato contro il Napoli è la quarta sconfitta di fila per l’Udinese, protagonista di un buon avvio di campionato ma reduce da un periodo deludente. Nel mirino la prestazione di alcuni calciatori, ma non solo: si parla già di esonero Velazquez…

Il tecnico spagnolo, arrivato in estate dall’Alcorcon, è chiamato a dare risposte alla dirigenza: sarà già decisiva la prossima gara in programma contro il Genoa, in caso di nuova sconfitta la sua posizione potrebbe essere messa in discussione. Attesi aggiornamenti, la dirigenza friulana inizia a sondare i sostituti?