Udinese, Gotti: «Nuovo tecnico? Non ne so nulla. Sul rigore…»

Udinese, il tecnico Gotti parla al termine della gara con la Spal, finita con un pareggio dopo il brivido del rigore parato da Musso

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio contro la Spal.

GOTTI – «Non era pensabile un finale così, la gara era su altri binari. La SPAL ha avuto un atteggiamento coraggioso. Negli ultimi minuti c’è stato l’episodio del rigore. Da regolamento il rigore c’è, ma calcisticamente non c’è. Tecnico? Non so niente, non è questione di avere voglia, è questione di ciò che reputo giusto».