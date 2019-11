Udinese, Gotti convince ma in pole rimane Zenga

Udinese, i firulani hanno rialzato al testa dopo il cambio in panchina e anche i tifosi vorrebbero Gotti per condurre la squadra

L’era di Tudor all’Udinese è finita e in queste due gare in cui in panchina è andato il secondo Gotti hanno portato nelle casse dei friulani ben 6 punti: contro il Torino e poi contro il Genoa.

Il patron Pozzo ha fatto più di un pensiero chiedendo al mister di prendersi l’impegno di dirigere la squadra. Risposta negativa dall’altro lato: Gotti vuole tornare a fare il secondo e ora la pausa per le Nazionali arriva proprio al momento giusto. In pole rimane sempre caldo il nome di Zenga.