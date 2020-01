Udinese, Gotti sorride: Samir torna ad allenarsi

Buone notizie per l’Udinese di Luca Gotti: Samir è tornato ad allenarsi dopo l’intervento al menisco del mese scorso

L’Udinese è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta rimediata sul campo del Parma. Luca Gotti sta preparando il match di domenica sera contro l’Inter alla Dacia Arena.

Come riporta il sito del club friulano, da sottolineareil ritorno in campo di Samir che ha sostenuto una seduta personalizzata ed è sulla via del recupero dopo l’intervento al menisco del ginocchio sinistro del mese scorso.