Udinese, il legale del club: «Atalanta? Partita irregolare, questo non si può accettare»

Enrico Lubrano, legale dell’Udinese, ha parlato della gara persa dai friulani contro l’Atalanta, per la quale è stato fatto ricorso

Enrico Lubrano, legale dell’Udinese, ha parlato del match perso contro l’Atalanta per il quale il club friulano ha fatto ricorso. Le parole riportate dall’ANSA.

IL COMMENTO – «Ci dobbiamo chiedere che sia regolare una partita di calcio di Serie A in cui una società era in condizioni normali e l’altra inattiva da 4 giorni. Siamo in Serie A, dove contano i centesimi e i millimetri. Per noi non è regolare una partita prima della quale una squadra è stata fermata per 4 giorni da un provvedimento della Asl. Si può accettare di arrivare a una partita menomati, ma non si può accettare una situazione eccezionale e irripetibile di blocco nei 4 giorni precedenti la gara».