Udinese, brutte notizie per Runjaic: questo giocatore si è fermato per un problema fisico. Le sue condizioni e quando rientrerà a disposizione

Udinese, brutte notizie per i bianconeri. Buksa si è fermato per un problema al polpaccio e salterà la sfida contro il Como. Le ultime

Non arrivano buone notizie per l’Udinese alla vigilia della prima gara del nuovo anno. In vista della trasferta di domani contro il Como, il club friulano dovrà fare a meno di Adam Buksa. L’attaccante polacco non sarà infatti a disposizione dello staff tecnico a causa di un problema muscolare al polpaccio accusato nelle ultime ore, che ha consigliato prudenza e uno stop immediato.

La decisione è stata presa in accordo con lo staff medico dell’Udinese, che ha preferito non correre rischi inutili, soprattutto considerando la fase delicata della stagione e i numerosi impegni in calendario. Buksa ha avvertito il fastidio durante gli allenamenti di rifinitura e, dopo gli accertamenti di rito, si è optato per l’esclusione dalla lista dei convocati per la sfida contro il Como.

Un’assenza che pesa per l’Udinese, soprattutto in un momento in cui la squadra sta cercando continuità e punti importanti per la classifica. Buksa rappresenta una soluzione offensiva utile sia dal primo minuto che a gara in corso, grazie alla sua fisicità e alla capacità di lavorare per la squadra. La sua indisponibilità costringerà l’allenatore a rivedere le scelte in attacco, valutando alternative già presenti in rosa o adattamenti tattici.

Le condizioni dell’attaccante verranno rivalutate nei prossimi giorni. Al momento, filtra un cauto ottimismo: lo stop dovrebbe essere di breve durata, ma molto dipenderà dalla risposta del muscolo e dagli esami di controllo. L’obiettivo dell’Udinese è quello di recuperare Buksa il prima possibile, evitando però ricadute che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di recupero.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, lo staff tecnico si concentra sulla preparazione della sfida contro il Como, considerata un appuntamento importante per iniziare il 2024 con il piede giusto. L’Udinese vuole dare continuità al proprio percorso e dimostrare solidità anche lontano dal proprio stadio, nonostante l’emergenza in attacco.

L’assenza di Buksa sarà quindi un banco di prova per il gruppo, chiamato a reagire alle difficoltà e a trovare nuove soluzioni offensive. La stagione è ancora lunga e l’Udinese sa di dover gestire al meglio ogni singolo elemento della rosa, soprattutto quando si tratta di infortuni muscolari. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quando il centravanti polacco potrà tornare a disposizione e rientrare stabilmente nelle rotazioni.