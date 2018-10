Moviola Udinese-Juventus: gli episodi arbitrali dubbi della gara valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019

A dirigere l'incontro è Rosario Abisso di Palermo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Posado e Mondin, mentre il Var sarà presieduto da La Penna, insieme all'assistente Tegoni.

Al 12′ del primo tempo, Chiellini allarga il braccio per fermare Lasagna, l’arbitro fischia il fallo in favore dell’Udinese, ma non prende alcun provvedimento nei confronti del capitano juventino. L’ammonizione, però, sarebbe stata giusta.

Al 33′ la Juve va in vantaggio grazie al colpo di testa di Bentancur su cross di Cancelo: proprio la posizione del portoghese è regolare al momento del lancio in profondità. Rete dunque convalidata senza alcun dubbio.