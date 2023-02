Udinese, Marino: «All’ultimo giorno di mercato sono arrivate offerte importantissime per Beto»

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato del mercato di gennaio bianconero

PAROLE – «Il mio pensiero su Thauvin è positivo, farà di certo aumentare l’entusiasmo alla Dacia Arena. Il bilancio del mercato? Da un punto di vista dell’area tecnica, sono felice che sia finito. Giocare cinque gare di campionato con il mercato aperto ha generato trambusti in tutte le squadre. All’ultimo giorno di mercato sono arrivate offerte importantissime, qualsiasi altro club probabilmente avrebbe accettato quelle cifre, come quella che ci è arrivata per Beto, quello che avete letto è tutto vero. Se avessimo avuto una Proprietà meno appassionata e meno legata a questo club avremmo avuto brutte sorprese e ne saremmo usciti indeboliti. Invece la Famiglia Pozzo ha voluto trattenere i big e, anzi, ha sostenuto questo grandissimo acquisto. In questo mercato ci sono state tre cessioni e tre acquisti, considerando anche Martins ora al Watford. È un mercato che tutti avremmo firmato in questo modo, ci siamo rafforzati».