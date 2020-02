Udinese, Marino: «Handanovic out? Sulla carta è un vantaggio»

Il commento di Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, prima della sfida di questa sera contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Udinese-Inter, Pierpaolo Marino ha presentato la gara fra bianconeri e nerazzurri. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica dei friulani.

«Ovvio che sia una partita complicata, la si affronta con lo spirito battagliero di chi sa di avere un gap tecnico da colmare. Lo affrontiamo con lo spirito di chi ha voglia di stupire e di farsi vedere. Handanovic out? Sappiamo tutti che è uno dei migliori portieri al mondo, sicuramente sulla carta è un vantaggio. Ma conosco bene Padelli, che è signor portiere, bisogna tirargli. Gotti? A un certo punto era diventata una pantomima fra noi. Diciamo che il gioco piaceva a tutti, ha dato una bella visibilità al mister. Ora è a tutti gli effetti l’allenatore dell’Udinese. Se lo sarà domani? Mi pare che lo faccia molto bene, in futuro secondo me lo farà. Ha dimostrato di saperlo fare».