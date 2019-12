Udinese, Marino promette: «Non svenderemo De Paul»

Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato della situazione De Paul, obiettivo di mercato dell’Inter

Rodrigo De Paul è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter per gennaio. Il talento dell’Udinese potrebbe partire ma alle cifre stabilite dalla dirigenza friulana come confermato dal dg Marino a “Tutti Convocati”.

MERCATO – «Faremo poco, proveremo a sfruttare qualche occasione in uscita e in entrata, ma crediamo di avere una squadra competitiva in ogni ruolo per gli standard di una medio/piccola»

DE PAUL – «Quest’anno ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale in partita. In allenamento, invece, si vede che è un fuoriclasse. E’ un titolare dell’Argentina, squadra piena di giocatori che valgono almeno 50 milioni… Una cessione? Dipenderà molto dalle richieste che arriveranno. E’ un giocatore di livello mondiale, vedremo. La proprietà è stata molto generosa con noi non cedendolo di fronte a offerte considerevoli in estate. L’Udinese non svenderà nessuno»