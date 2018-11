Donnarumma, prima del fischio d’inizio di Udinese-Milan, ha parlato della partita ai microfoni di Sky Sport

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Milan, il portiere rossonero, Donnarumma, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare il posticipo serale. «Il periodo è positivo – ha sottolineato Donnarumma – Dobbiamo dare continuità ai risultati. Oggi non sarà facile, ma faremo una grande partita». Il numero 99 rossonero si è poi soffermato sugli errori commessi dalla propria squadra: «Può capitare che le cose vadano male, ma serve lavorarci su. Gattuso ci sprona in allenamento: abbiamo lavorato bene e stiamo alla grande».