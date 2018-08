L’Udinese prepara l’assalto a Cornelius dell’Atalanta ma si valuta anche l’opzione Borriello, oggi svincolato dalla Spal

L’Udinese è intenzionata a fornire al nuovo allenatore Julio Velasquez un attacco tutto di nuovo e di qualità. L’obiettivo dei friulani e quello di raggiungere quanto prima la salvezza e migliorare il 14esimo posto in Serie A della scorsa stagione. Il club di proprietà di Giampaolo Pozzo ha già individuato diversi obiettivi che potrebbero garantire il giusto apporto di gol. In questi giorni si è ad esempio parlato di un interessamento dell’Udinese per Gianluca Lapadula della Sampdoria.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, i friulani hanno messo gli occhi anche su Andreas Cornelius, che ha ben figurato sia ai Mondiali di Russia 2018 con la Danimarca sia con la maglia dell’Atalanta. Non solo, il direttore sportivo Daniele Pradè valuta anche l’ipotesi Marco Borriello. L’attaccante si è svincolato qualche settimana fa dalla Spal ed è quindi di accasarsi a parametro zero in qualsiasi altra squadra. La punta napoletana garantisce una discreta esperienza avendo militato in Juventus, Milan, Roma, Cagliari e Atalanta. Borriello nella scorsa stagione in Emilia ha segnato 1 gol in 17 presenze tra campionato e Coppa Italia.