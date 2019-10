Udinese, Pozzo ha deciso: ritiro anticipato per la squadra

La sconfitta con l’Atalanta è stata decisiva, la squadra insieme all’allenatore Tudor è infatti già in ritiro anticipato

Una sconfitta che male, per il risultato e per come arrivata. Sono tanti, troppi sette gol subiti in una sola gara. Per questo motivo il patron dell’Udinese Gino Pozzo ha deciso di anticipare il ritiro di tutta la squadra. Il numero uno dei friulani è sempre stato in contatto con il direttore tecnico Pierpaolo Marino e dopo la sconfitta con l’Atalanta ha preso la decisione.

«Una sconfitta di cui dobbiamo vergognarci», questo il commento amaro nel post gara.