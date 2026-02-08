Connect with us
Udinese, Runjaic recrimina dopo il KO col Lecce: «Il livello del campo non è stato all’altezza della Serie A!»

26 minuti ago

Udinese, Runjaic ha commentato così la sconfitta rimediata dai friulani contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo Lecce Udinese, Kosta Runjaic ha commentato così la sconfitta dei friulani.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE «Era la partita che si aspettavamo, il Lecce è molto bravo a giocare sulle seconde palle. Il livello del terreno di gioco non è stato all’altezza della Serie A, non riuscivamo a giocare dal basso. Secondo me non è stata una bella partita da vedere. Davis ci è mancato, stava attraversando un grande periodo di forma.

Ho preferito schierare dal primo minuto Bayo perché Zaniolo non era al 100% dal punto di vista fisico, starà sicuramente meglio per il match contro il Sassuolo. Per Bayo, visto come si è messa la partita, non è stato facile far salire la squadra e gestire tanti palloni alti».

