Udinese, ruota tutto sempre intorno a De Paul: da decifrare il futuro dell’argentino

Sia in campo che sul mercato ruota sempre tutto intorno a Rodrigo De Paul: il futuro dell’argentino è ancora da decifrare

Così in campo così per il mercato. Rodrigo De Paul è il centro di gravità dell’Udinese. L’argentino resta sempre al centro delle voci e delle indiscrezioni di mercato, anche per gennaio, così come è stato per la passata sessione estiva.

Il numero dieci dell’Udinese resta il primo nome sulla lista di Giuseppe Marotta e dell’Inter. L’argentino resta però legato al futuro di Christian Eriksen, sempre più fuori dai progetti di Antonio Conte. I nerazzurri vorrebbero il numero 10 bianconero con un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra 18 mesi per far respirare le casse. L’Udinese in ogni caso dovrà are i conti con la volontà del suo capitano. he ha dichiarato di voler giocare la Champions League. Il giocatore non ha mai nascosto la sua intenzione di fare un passo in avanti, andare a giocare in un club ambizioso e di prima fascia. E le prestazioni di De Paul, continuano ad incantare in Serie A, ma non solo.

