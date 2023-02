Udinese, Sottil: «Sarò sempre uno del Filadelfia, grandi emozioni oggi»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Torino: le sue dichiarazioni

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn prima del match con il Torino.

EMOZIONI – «Ci sono tanti ricordi belli. Torino ha fatto parte della mia infanzia, sono entrato a 8 anni e sono uscito a 21. Io sono un ragazzo del Filadelfia insieme a tanti ex compagni, sicuramente per me questo sarà sempre un bel ricordo. Mi hanno formato come ragazzo e come calciatore».

SAMARDZIC – «E’ un giocatore molto dotato di qualità, alza sicuramente la tecnica. Ha gol e assist nel suo repertorio, è quel centrocampista che si muove bene tra le linee e sa cucire il gioco».