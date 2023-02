Udinese, Sottil: «Thauvin? Ho visto un giocatore principalmente motivato, che è venuto qua non per passeggiare»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di domani contro il Torino

THAUVIN – «Ho visto un giocatore principalmente motivato, che è venuto qua a Udine non per passeggiare. Ho avuto una bellissima impressione positiva parlandoci nei primi minuti. Un ragazzo e un calciatore entusiasta e con grande fame, questa è la cosa più importante. Ha un grande vissuto e non lo scopro di certo io. Si è messo subito a disposizione e sarà convocato. È un giocatore duttile, può fare il doppio trequartista o la seconda punta. Si può sposare bene sia con Beto sia con Success. Bisogna poi vedere chi giocherà a centrocampo chiaramente».

TENERE BETO – «È stato sicuramente importante per noi. È una sfera che non mi compete, conosco bene la proprietà e sono stracontento della rosa che ho a disposizione e della dirigenza. So benissimo che sono attenti su tutto».