Djourou è ufficialmente un nuovo giocatore della Spal. Il nazionale svizzero firma un contratto di un anno con opzione per il secondo

La Spal guadagna esperienza in campo internazionale con l’acquisto di Johan Djourou. L’ex Arsenal ha firmato con i ferraresi un contratto di un anno con obbligo di rinnovo vincolato ad alcune condizioni non meglio specificate. Il difensore svizzero, che in carriera ha vestito anche le maglie di Amburgo, Hannover 96 e Birmingham, l’anno scorso ha giocato 18 partite nella squadra turca dell’Antalyaspor mettendo a segno un gol nella Turkish Super League. «S.P.A.L. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore svizzero Johan Djourou. Il calciatore nazionale elvetico ha firmato un contratto annuale con obbligo di rinnovo a determinate condizioni per un’ulteriore stagione», recita il comunicato ufficiale del club.

Per i biancocelesti si tratta del secondo grande acquisto in appena una settimana. Dall’Atalanta infatti è arrivato Andrea Petagna. L’attaccante è sbarcato a Ferrara con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.