Era nell’aria da diversi giorni, Andrea Petagna è un nuovo calciatore della Spal: l’attaccante arriva dall’Atalanta, ecco il comunicato ufficiale

Dopo due stagioni tra alti e bassi con la maglia dell’Atalanta, Andrea Petagna è pronto per vivere una nuova avventura. Era nell’aria da diverso tempo, ma pochi minuti fa è giunta l’ufficialità: il classe 1995 è un nuovo calciatore della Spal. I biancazzurri hanno raggiunto l’accordo con la Dea sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Nuovo centravanti per mister Leonardo Semplici, con il calciatore nato a Trieste che ha raccolto quattro reti nell’ultima stagione alla corte di Gian Piero Gasperini.

Ecco il comunicato diramato dal club di Ferrara: «SPAL 2013 srl ha acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dalla società Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Petagna». Il club, infine, sottolinea una curiosità legata alla famiglia del centravanti cresciuto nel settore giovanile del Milan: «Andrea è il nipote di Francesco Petagna, storico allenatore biancazzurro del presidentissimo Paolo Mazza, che a Ferrara sedette sulla panchina spallina per cinque stagioni consecutive, di cui tre in Serie A, tra il 1964 e il 1969».