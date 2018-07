Ufficiale: Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa

L’ex portiere biancoceleste, Federico Marchetti, ha salutato con un messaggio i suoi ex tifosi e si appresta a cominciare la nuova avventura in rossoblù

Tramite un comunicato sul sito del Genoa, è arrivata l’ufficialità. Federico Marchetti è il nuovo portiere rossoblù. Dopo sette anni si è conclusa l’avventura del portiere in biancoceleste, fatta di alti e bassi specie nell’ultimo periodo. Nonostante il periodo nero vissuto alla Lazio, l’estremo difensore ha salutato così i suoi ex tifosi: «Quando ci si lascia non servono molte parole se non grazie! Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto sentire a casa, fin dal primo giorno e per 7 lunghi anni. Grazie a tutti voi tifosi Laziali, non vi scorderò mai, sarò per sempre il vostro Tarzan! Anche se quest’ultimo anno non è stato dei più positivi, volevo ringraziare la società Ss Lazio per avermi dato la possibilità di vestire questa maglia così importante. Sono stati anni indimenticabili. Purtroppo nella vita – ha spiegato il giocatore originario di Bassano del Grappa – anche le cose più belle a volte finiscono. Ora è tempo di una nuova esperienza ma di una cosa sono certo: il mio cuore rimarrà per sempre legato a questi colori»

Questo invece il comunicato ufficiale genoano: «Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Federico Marchetti. Il trasferimento è stato perfezionato a titolo definitivo. Nell’ambito degli eventi “Il Genoa per Genova”, con cui il club di calcio più antico d’Italia ha iniziato le celebrazioni per il 125° anniversario dalla fondazione, sarà l’Arena Albaro Village, negli spazi riservati al centro sportivo Vivo 4Fit, a ospitare la conferenza stampa di presentazione di Marchetti».