L’Atalanta comunica di aver prolungato il contratto di Giampiero Gasperini per altri tre anni fino al 2021

L’avventura di Giampiero Gasperini con l’Atalanta continuerà per i prossimi 3 anni. La conferma è arrivata direttamente dal club bergamasco tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. «Atalanta B.C. e Gian Piero Gasperini sono lieti di annunciare di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto del tecnico sino al 2020-2021, con opzione in favore del Club anche per la stagione 2021-2022. Un allungamento del rapporto con l’obiettivo di dare continuità al progetto iniziato tra Atalanta ed il tecnico nerazzurro nella stagione 2016-2017».

Atalanta inoltre ha inoltre deciso di fare ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo per la squalifica imposta al proprio allenatore per una bestemmia durante la partita con la SPAL.