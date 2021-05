UFFICIALE Il Bayern Monaco ha l’erede di Alaba: arriva Richards dal Reading

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto di Omar Richards, difensore del Reading che raccoglierà l’eredità di Alaba

Attraverso i propri canali ufficiali, il Bayern Monaco ha annunciato l’acquisto di Omar Richards; difensore 23enne che arriva a parametro zero dal Reading. Il calciatore prenderà la maglia numero 3 e raccoglierà l’eredità di David Alaba.

«Il mio passaggio all’FC Bayern è un grande onore per me. Un sogno che diventa realtà. Sono orgoglioso di poter indossare la maglia di uno dei club più grandi del mondo. Spero di poter aiutare la squadra a continuare ad avere successo in futuro. I miei ringraziamenti vanno ai responsabili dell’FC Bayern per la loro fiducia. Le nostre conversazioni sono state molto convincenti. Non vedo l’ora di essere in campo per il Bayern. Noi siamo chi siamo!». Le prime parole di Richards da calciatore bavarese.