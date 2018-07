Lucas Torreira passa dalla Sampdoria all’Arsenal per 30 milioni di euro. Il centrocampista vestirà la maglia numero 11

Come da previsioni Lucas Torreira è diventato un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il trasferimento dell’ormai ex centrocampista della Sampdoria è stato ufficializzato dai Gunners sui propri profili social e il sito ufficiale. L’uruguaiano è stato pagato 30 milioni di euro ed indosserà la maglia numero 11. Torreira ha già eseguito le visite mediche di rito e si aggregherà alla squadra in agosto dopo una breve vacanza per riprendersi dalle fatiche del Mondiale 2018. La Sampdoria nel frattempo ha già trovato il suo sostituto in Imbula del Marsiglia.

«Con Lucas Torreira abbiamo messo sotto contratto un giovane giocatore dal talento luminoso. Un centrocampista di grande qualità che ho potuto ammirare nelle passate due stagioni con la Sampdoria. Tutti abbiamo visto le grandi cose da lui fatte con l’Uruguay in Coppa del Mondo. E’ giovane e con già molto esperienza ma speriamo possa continuare a crescere. Diamo il benvenuto a Lucas e lo aspettiamo presto per la pre season», ha dichiarato l’allenatore Unai Emery.