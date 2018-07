Calciomercato Sampdoria, Imbula per sostituire Lucas Torreira

La Sampdoria sta valutando alcuni profili per sostituire Lucas Torreira pronto a firmare con l’Arsenal. Tra questi giocatori ci sarebbe anche Giannelli Imbula dello Stoke City.

La Sampdoria sta per salutare definitivamente il centrocampista uruguayano Lucas Torreira. Il giocatore, difatti, terminati i Mondiali in Russia dopo l’eliminazione dell’Uruguay, è in volo verso Londra per chiudere la trattativa ed effettuare le visite mediche con l’Arsenal. I blucerchiati, dunque, sono alla ricerca di un sostituto per la linea mediana in grado di colmare il buco lasciato dal centrocampista classe 1996. Lo staff di Walter Sabatini, secondo gli ultimi rumors di mercato, avrebbe messo nel mirino il centrocampista Giannelli Imbula, attualmente di proprietà dello Stoke City. Il giocatore venticinquenne avrebbe un valore del cartellino di circa 6-7 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata della Sampdoria.