Calciomercato, il padre di Torreira: «Visite con l’Arsenal dopo il Mondiale»

Il padre del centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira conferma la trattativa con l’Arsenal dichiarando che al termine del Mondiale il giocatore sosterrà le visite mediche con i Gunners.

Arrivano altre conferme sul trasferimento all’Arsenal del centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira. La stampa inglese nelle scorse ore ha affermato che l’affare Torreira-Arsenal è stato chiuso e alla società blucerchiata andranno 26 milioni di euro con il centrocampista uruguayano che al termine dei Mondiali di Russia lascerà Genova per sbarcare a Londra. Anche Ricardo Torreira, padre del giocatore, ha confermato la trattativa nel corso di un’intervista a Radio Crc dichiarando che non c’è l’ufficialità del trasferimento, ma nei negoziati non c’è stato alcun problema e, dunque, a meno che non ci siano clamorose sorprese, Lucas al termine del Mondiale sosterrà le visite mediche con i Gunners e giocherà in Premier League.