Claudio Marchisio dopo l’addio alla Juventus ha firmato un contratto biennale con lo Zenit San Pietroburgo

Claudio Marchisio è cresciuto con la maglia bianconera cucita addosso ed è quindi prevedibile che dopo l’addio alla Juventus non avrebbe scelto di giocare in un’altra squadra in Italia. Il “principino”, come è stato ribattezzato dai tifosi del club vincitore degli ultimi 7 Scudetti, ha infatti deciso di accettare la proposta dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista ha detto ufficialmente addio alla Juventus il 17 agosto scorso dopo 25 anni passati indossando solamente la maglia bianconera. Lo stesso giocatore all’epoca aveva ammesso che la squadra fosse più importante dell’affetto e della volontà dei singoli. Il “principino” nelle scorse settimane è stato accostato a diverse squadre e avrebbe ricevuto offerte da Spagna e Portogallo. Alla fine, però, ha prevalso la proposta dei “Blue-White-and-Sky-Blues” o “Sine-Belo-Golubye”. Marchisio, come conferma il club russo tramite i propri canali sociali, ha firmato un contratto biennale con la formazione guidata da Semak. Per il centrocampista Campione del Mondo nel 2006 inizia quindi una nuova avventura in Russia.