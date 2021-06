Ufficiale: Thiago Silva ha rinnovato con il Chelsea, il comunicato

Il difensore centrale del Chelsea ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con i blues. Il comunicato della società londinese

Thiago Silva ha esteso il proprio contratto con il Chelsea per il prossimo anno. Ecco il comunicato del club di Londra neo Campione d’Europa.

La prima stagione del brasiliano nel Chelsea non poteva andare molto meglio. Un’influenza composta e di classe nel cuore della nostra difesa dal momento in cui è arrivato a parametro zero dal PSG, Thiago Silva ha giocato 34 volte in tutte le competizioni e ha segnato due volte.

Il direttore del Chelsea Marina Granovskaia ha dichiarato: “Quando abbiamo portato Thiago Silva la scorsa estate, sapevamo che avremmo aggiunto un giocatore di livello mondiale alla squadra. Thiago ha debitamente mostrato a tutti al Chelsea le sue immense qualità in questa stagione e ha avuto un’enorme influenza dentro e fuori dal campo per noi.

Quando ha firmato, abbiamo detto che speravamo che Thiago avrebbe aggiunto nuovi trofei alla sua impressionante lista di onorificenze, e lo ha fatto proprio con il nostro successo in Champions League questo fine settimana. Ora speriamo che vada avanti esattamente allo stesso modo nel prossimo anno.