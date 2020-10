Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Buone notizie Genoa: nessun nuovo positivo – «Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff».

Boga guarito dal Coronavirus – «Il virus ora è dietro di me! Non vedo l’ora di tornare in campo con il gruppo! Prendetevi cura di voi». Questo l’annuncio di Boga tramite Twitter.

Juve, cinque giocatori fuori dalla bolla – Cinque giocatori della Juventus, tra cui Cristiano Ronaldo, hanno lasciato la Continassa per proseguire l’isolamento fiduciario in altra sede. Oltre al portoghese, hanno abbandonato il ritiro bianconero Merih Demiral, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon e Juan Cuadrado.

Bonucci e Chiellini in Nazionale dopo l’esito del tampone – I difensore della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro della Nazionale dopo aver fatto gli accertamenti preventivi e ottenuto le autorizzazioni in base alle disposizioni delle autorità sanitarie. Lo riporta il Corriere della Sera.

Recupero Juve-Napoli: l’ipotesi – Nella sua edizione odierna, Repubblica traccia un nuovo scenario riguardante l’eventuale recupero Juventus-Napoli. Secondo Repubblica, al momento l’unica data utile sarebbe il 13 gennaio, ovvero 8 giorni prima della finale di Supercoppa Italiana tra le due squadre.

Lazio, Immobile rischia la stangata – Ciro Immobile rischia una lunga squalifica dopo il cartellino rosso rimediato ieri pomeriggio in Lazio-Inter. Nelle peggiore delle ipotesi, secondo il Corriere dello Sport, Immobile rischia una squalifica di tre giornate.