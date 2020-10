Ultime Notizie Serie A: soddisfazione in Lega per Juventus-Napoli

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Lega soddisfatta – In Lega Calcio sono soddisfatti per la sconfitta a tavolino stabilita dal Giudice Sportivo per Juventus-Napoli. La ricostruzione.

Napoli, si va per vie legali – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a ricorrere in appello anche nei tribunali civili dopo la decisione del Giudice Sportivo.

Evitato un precedente – Con la sconfitta a tavolino e il mancato rinvio di Juventus-Napoli, la Serie A evita un precedente che avrebbe potuto paralizzarla.

Pessimismo per Rebic – Ante Rebic oggi sosterrà nuovi esami strumentali ma il Milan è convinto che non recupererà in tempo per il derby

La lista completa – Sono 31 i giocatori di Serie A attualmente positivi al coronavirus. Gli ultimi quattro in ordine cronologico appartengono al Parma.