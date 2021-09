Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 21.00 – Atalanta, infortunio Gosens – L’esterno tedesco ha riportato una lesione al bicipite femorale. I tempi di recupero

Ore 19.00 – Venezia, parla Zanetti – Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari: «Per capire la difficoltà della partita basta guardare la rosa del Cagliari, si presentano con tanti giocatori importanti. Non sono partiti bene, ha fatto dei cambi, è alla ricerca della stabilità e dell’identità, ma sinceramente ha dei giocatori che da un momento all’altro possono cambiare la storia del momento negativo che stanno vivendo. E’ lì in fondo, ma mi piace come sono costruiti, ha giocatori che abbinano quantità e qualità, con un tecnico esperto che conosciamo tutti. Per noi è una partita importante, credo che il Venezia sia in crescendo, da Empoli in poi abbiamo inanellato quattro buone prestazioni. Voglio continuità e credo che questa possa portare punti, la strada è assolutamente quella giusta, così come il modo di stare in campo». Le dichiarazioni complete

Ore 16.10 – Fiorentina, parla Biraghi – L’esterno viola ha raccontato le emozioni di questo avvio di stagione: «Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato il sangue e sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata, senza mai risparmiare niente». Le parole

Ore 15.00 – Gravina e la riapertura degli stadi – Il presidente della FIGC ha espresso le proprie considerazioni: «Il CTS non ci ha sentito prima e non lo farà nemmeno sul 100%, me lo aspetto in tempi rapidi. Aspettiamo intanto un provvedimento per il 75 che ancora non c’è, poi affronteremo anche quello. Non facciamolo diventare un riferimento indispensabile nelle nostre priorità perché in molti stadi nemmeno con il 50% si è arrivati al sold out». Le dichiarazioni complete

Ore 13.30 – Lotito verso l’addio al Consiglio Federale – Queste le parole del presidente della Lazio dopo l’assemblea FIGC a Roma: «Ci penseranno gli avvocati. Andate a leggere la sentenza, vedrete se è stato annullato quanto conferito e se la sanzione esiste ancora. Sapevano dal 7 settembre che avrei avuto diritto a partecipare, ora mi viene impedito nonostante sia stato eletto democraticamente. I termini della sentenza sono stati chiariti e alcuni temi sono caduti. Culpa e negligenza annullata, culpa e vigilando annullata, responsabilità diretta annullata. Sono stato rinviato perché non si è tenuto conto del parere scientifico. In una società ci sono 17 medici, un direttore sanitario e un responsabile medico, non capisco che responsabilità possa avere io nell’applicazione delle norme. Cosa mi ha detto Gravina? Di lasciare l’aula perché secondo lui sono squalificato. Dal momento che c’è una notifica io sono un uomo libero, al massimo può esserci un deferimento. Rispondo alla mia coscienza e so di non aver infranto le regole». Le sue parole

Ore 13.00 – Fiorentina, parla Saponara – Il trequartista viola ha raccontato l’avvio di stagione della squadra: «Credo che quest’inizio di stagione abbia confermato che dal primo giorno di ritiro abbiamo subito iniziato a lavorare nel modo giusto, con grande entusiasmo, credendo nelle idee che il mister ci ha presentato. Questo ci ha permesso di iniziare col piede giusto. Credo che abbiamo assimilato quello che l’allenatore vuole da noi. Non credo che saremmo partiti così forte se non fosse stato così». Le dichiarazioni sul Napoli

Ore 12.45 – Milan, infortunio Florenzi – Il terzino soffre di un fastidio al ginocchio sinistro: due possibilità per l’ex calciatore della Roma dopo i controlli a Villa Stuart. Le ipotesi

Ore 12.10 – Inter, approvato il bilancio 2020/21 – La società nerazzurra ha registrato perdite record di circa 200 milioni di euro. Le ultime

Ore 11.00 – Ferrero carica la Sampdoria – Queste le parole del presidente blucerchiato: «Ho fatto una Sampdoria forte, siete forti. Potete battere tutti. Non ripetete però gli errori delle ultime partite». La notizia completa

Ore 10.05 – Genoa, Destro: «Non mollo il sogno Nazionale. Che calore la nuova proprietà» – L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha parlato del momento positivo che sta vivendo con la maglia rossoblù. Le parole

Ore 9.15 – Napoli, riscatto Anguissa già a gennaio: De Laurentiis cerca lo sconto – Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero pensando di anticipare il riscatto di Anguissa, così da avere uno sconto dal Fulham. La notizia

Ore 8.40 – Milan Atletico Madrid, bufera Cakir: la UEFA pronta a fermare l’arbitro – Dopo gli evidenti errori in Milan-Atletico Madrid, la UEFA si prepara a fermare l’arbitro Cakir. La notizia

Ore 8.20 – Champions League: la Juve ritrova il suo “vecchio” Allegri – Il mercoledì di Champions League ci restituisce la Juve e soprattutto il suo allenatore, il Max Allegri concreto e fantasioso. L’editoriale