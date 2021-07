Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.50 – Hysaj Bella Ciao, il terzino chiarisce – Il consueto rito canoro con cui Hysaj è stato accolto dal gruppo dei compagni di squadra è diventato polemica social. L’albanese ha intonato Bella Ciao, con l’intenzione di riferirsi a La Casa di Carta, serie tv spagnola diventata molto nota

Ore 09.00 – Gattuso a cuore aperto – Gennaro Gattuso ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero toccando diversi temi: dall’addio alla Fiorentina, al caso Tottenham, Napoli, Euro 2020 e Serie A. LE SUE PAROLE

Ore 08.30 – Roma, fascia di capitano a Dzeko – Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri Dzeko ha indossato la fascia da capitano nell’amichevole contro la Ternana: segnale forte che spezza il momento di gelo e in un certo senso blinda il bosniaco, in attesa di Pellegrini.

Ore 08.00 – Gravina racconta la vittoria ad Euro 2020 – Gabriele Gravina racconta al Corriere della Sera la straordinaria vittoria dell’Italia ad Euro 2020. LE SUE PAROLE