Barcellona, Depay: «Sono qui per vincere tanti titoli. Koeman perfetto per me»

Memphis Depay ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Barcellona: le sue parole

«Oggi per me è un giorno molto speciale. Arrivo a Barcellona con grandi motivazioni. Sono molto emozionato, voglio andare immediatamente a vedere la sede del club e poi quello che sarà il mio stadio. Spero di poter vincere molti titoli. Sono qui per aiutare la squadra a tornare a primeggiare in Spagna e in Europa. Questo club ha una storia importantissima».

KOEMAN – «Conosco benissimo il tecnico, è stato il mio allenatore con la nazionale olandese. Sotto la sua guida sono cresciuto tantissimo sia sotto il profilo realizzativo che tecnico. Ho imparato a giocare con e per i compagni. Le squadre di Koeman generano tantissime occasioni da gol. Sono molto felice di averlo ritrovato. Mi ha dato molta fiducia e mi ha aiutato anche quando ero infortunato. Fra l’altro ha insistito molto per farmi venire qui e anche grazie a lui posso giocare per il miglior club del mondo. Sono pronto a lottare per lui».