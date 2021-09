Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Verona, Di Francesco già a rischio esonero: Maran pronto a sostituirlo – La panchina di Eusebio Di Francesco a Verona già traballa. Dopo il terzo k.o. di fila, l’ombra di Maran si fa sempre più pressante. La notizia

Ore 9.15 – Liverpool Milan, Kakà: «I rossoneri hanno qualcosa in più, hanno una fame diversa» – L’ex rossonero Ricardo Kakà ha parlato in vista di Liverpool-Milan di Champions League. Le parole

Ore 8.40 – Roma, Totti: «Pellegrini capitano degno. Zaniolo? Riaggiorniamoci tra 10 anni…» – L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato dell’inizio di stagione della squadra giallorossa. Le parole

Ore 8.20 – Champions League al via, le italiane scritturate da semplici comparse – Il grande giorno è arrivato, riparte la Champions League: per le quattro italiane sarà durissima non recitare da banali comparse. L’editoriale