Infortunio Ibrahimovic: sofferenza al tendine d’Achille, out contro il Liverpool

Infortunio Ibrahimovic: sofferenza al tendine d’Achille per l’attaccante del Milan che dovrà saltare il match contro il Liverpool

Tegola per il Milan di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan. Zlatan Ibrahimovic ha avvertito una sofferenza al tendine d’Achille durante la rifinitura a Milanello e non partirà insieme alla squadra per Liverpool.

Il Diavolo dovrà fare a meno del suo centravanti – tornato al gol contro la Lazio – per la prima giornata di Champions League.