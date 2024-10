Milan, Fonseca ritrova Morata dal 1' e rilancia Theo e Leao

A San Siro il Milan cerca i suoi primi punti in questa nuova Champions League: le scelte di Fonseca

Se è vero che i primi due incontri erano quasi del tutto proibitivi contro il Liverpool e i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, la Champions League non guarda in faccia a nessuno.

Il numero zero nella casella “punti” del girone unico pesa terribilmente in casa Milan e la partita contro il Brugge di martedì 22 ottobre 2024 alle ore 18:45 diventa a dir poco fondamentale.

Insieme a Monaco Stella Rossa, la gara tra rossoneri e nerazzurri apriranno il ricco turno di questa giornata di Champions con Juventus e Bologna alle 21:00. Attualmente, dati alla mano, il Milan è la peggior squadra italiana in Europa per rendimento.

Per invertire la rotta, come riporta La Gazzetta dello Sport, Fonseca rilancerà sia Theo Hernandez che Leao. Il francese era assente per squalifica contro l’Udinese mentre il portoghese era rimasto fuori per scelta tecnica.

Oltre a loro due, il Milan europeo ritroverà Alvaro Morata dal primo minuto. Una novità almeno in Champions dato che lo spagnolo aveva disputato solamente mezz’ora nel match contro il Bayer Leverkusen, andando anche vicino al gol del pareggio.