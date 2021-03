Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 12.30 – Milan, rinnovo Ibrahimovic: trattativa ai dettagli – Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’accordo per il rinnovo tra Ibrahimovic e il Milan sarebbe ormai a un passo. La notizia

Ore 11.50 – Lazio, processo rinviato – Il processo nei confronti della Lazio per il caso tamponi non comincerà oggi. La seduta è stata rinviata a venerdì 26 alle ore 11. I capi di accusa contro la Lazio sono sei, tra cui l’aver fatto giocare dei calciatori in quel momento positivi al coronavirus. La Procura della FIGC come condanna potrebbe chiedere una penalizzazione in classifica.

Ore 11.44 – Due giornate a Rebic – Il Giudice Sportivo ha sanzionato con due giornate di squalifica Ante Rebic per il cartellino rosso rimediato nel corso di Milan-Napoli.

Ore 10.57 – CR7, addio Juve? – Cristiano Ronaldo accende il mercato ma al momento la posizione della Juve è chiara. Ecco cosa farà il club

Ore 10.33 – Benevento, marcia indietro – Il presidente del Benevento Ciro Vigorito ha sospeso il ritiro punitivo imposto alla sua squadra in previsione della gara con la Juventus. La situazione.

Ore 10.05 – Pioli può sorridere – Il Milan giovedì sfiderà il Manchester Utd nel match valido per gli ottavi di ritorno di Europa League. Stefano Pioli può contare sul recupero di Ismael Bennacer e spera di recuperare anche Davide Calabria per la corsia di destra (terzino), per completare la difesa con Theo Hernandez a sinistra.

Ore 9.33 – Sampdoria, Audero rinnova – La Sampdoria ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto per Emil Audero. Il portiere ha siglato un nuovo accordo sino al 2026.

Ore 9.02 – Toloi in Nazionale? – Sono attese per venerdì le convocazioni da parte del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini: possibile chiamata per Rafael Toloi.

Ore 8.23 – Lazio, caso tamponi – Prenderà via oggi il processo di primo grado nei confronti della Lazio per la vicenda tamponi presso il Tribunale federale. La situazione

Ore 8.01 – Diritti TV – Si terrà oggi una nuova assemblea della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2014. Si va verso un nuovo nulla di fatto.