Cristiano Ronaldo sul mercato? Ecco la posizione della Juve

Cristiano Ronaldo accende il mercato ma al momento la posizione della Juve è chiara. Ecco cosa farà il club

Cristiano Ronaldo non preoccupa la Juve. Nonostante le voci di mercato che arrivano dal Real Madrid, i bianconeri sono sicuri di poterlo tenere fino alla naturale scadenza del contratto, il prossimo anno. Paratici ha rassicurato l’ambiente e la dirigenza, come spiega La Gazzetta dello Sport, non si è scomposta neppure davanti alle parole di Zidane.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

La posizione del club è chiara: CR7 sarà al centro anche del nuovo progetto, che punta sui giovani ma anche su giocatori esperti che aiutino a far crescere i più piccoli. L’ultima parola, però, sarà del portoghese.