Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.32 – Milan, quando torna Ibra? – Zlatan Ibrahimovic, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, starebbe lavorando per tentare di rientrare il più presto possibile in gruppo, per aiutare il suo Milan. Si stimano ancora 6-7 giorni, dunque, per il ritorno di Europa League a San Siro contro il Manchester United.

Ore 11.11 – Diritti TV – E’ stata convocata per giovedì la nuova assemblea della Lega Serie A. All’ordine del giorno l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021/2024. I dettagli

Ore 11.02 – Fiorentina, la situazione Amrabat – Sofyan Amrabat dovrebbe essere regolarmente in campo sabato pomeriggio contro il Benevento nonostante il problema alla schiena che lo ha costretto al cambio domenica contro il Parma. Secondo Corriere dello Sport, il centrocampista sta seguendo una terapia mirata e non dovrebbero esserci problemi sulla sua presenza al Vigorito.

Ore 10.40 – Serie A, nuova offerta dai ondi – I fondi di private equity, come segnalato da Il Sole 24 Ore, stanno lavorando ad una nuova offerta da presentare alle squadre di Serie A. Tre i punti fondamentali: lasciare ai club la possibilità di co-investire con i fondi una parte degli 1,7 miliardi, una modifica sulla clausola di “breakaway” in caso di creazione della Superlega e interventi migliorativi sul fronte delle responsabilità legali.

Ore 10.27 – Insigne, stipendio dimezzato – Il Napoli ha presentato una prima offerta al proprio capitano Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto. I dettagli della proposta.

Ore 10.02 – Lazio, rinnovo Inzaghi – Il prolungamento del tecnico biancoceleste slitta ancora. Ecco qual è la situazione con Lotito

Ore 9.45 – Benevento, è tornata la pace – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, è tornata la pace in casa Benevento fra Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne dopo il litigio che aveva portato alla loro esclusione in occasione della gara contro lo Spezia. I dettagli

Ore 9.15 – Inter, forza sette – Sette vittorie consecutive e il rassicurante margine di sicurezza sul Milan di nuovo a 6 punti. L’Inter è diventata lo specchio del suo allenatore, solida, compatta, combattiva e cinica. LEGGI L’EDITORIALE

Ore 8.44 – Roma, rinnovo Pellegrini – La Roma ha rinviato al termine della stagione ogni discorso relativo al rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini. La situazione

Ore 8.22 – Milan, Kessié resta – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo in agenda il prolungamento del contratto di Franck Kessié, al momento in scadenza nel 2022. Si punta a un accordo fino al 2026 con ingaggio che sale da 2,2 a 3 milioni netti a stagione.

Ore 8.02 – Lazio, le accuse di Lotito – Il presidente della Lazio Claudio Lotito nella giornata di ieri ha avuto un confronto con squadra e allenatori dopo le 4 sconfitte raccolte nelle ultime cinque partite fra tutte le competizioni. Sono volate parole grosse.