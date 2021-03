Verso Manchester: Theo Hernandez ha lavorato in gruppo con la squadra ed è quindi recuperato, difficile il rientro di Rebic

Arrivano buone notizie da Milanello per Stefano Pioli: in vista della sfida col Manchester United di giovedì, Theo Hernandez ha svolto l’intero allenamento in gruppo avendo completamente smaltito il piccolo problema che lo aveva tenuto fuori a Verona.

Un recupero importante per una delle gare più importanti in stagione per un ulteriore salto di qualità.

