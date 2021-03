Lazio, il rinnovo di Inzaghi slitta ancora: la situazione

Rinnovo Inzaghi: il prolungamento del tecnico biancoceleste slitta ancora. Ecco qual è la situazione con Lotito

Slitta ancora il rinnovo di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, non c’è solo il problema risultati e il brutto momento della squadra. In casa biancoceleste tiene banco anche la questione del prolungamento del tecnico, che continua a slittare.

Si attende la fumata bianca ormai a mesi ma la crisi di risultati e la gestione della rosa – che Lotito non avrebbe apprezzato – stanno facendo slittare il tutto. Al momento tutto congelato, dunque, in attesa di un periodo più sereno.