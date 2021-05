Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.00 – Atalanta, la sblocca sempre Malinovskyi: il dato sull’ucraino – Ruslan Malinovskyi è l’uomo che sblocca le partite per l’Atalanta: i suoi gol aprono sempre le marcature. Il dato

Ore 9.15 – Salernitana, Castori: «Il mio calcio come quello di Klopp e Guardiola» – In una intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabrizio Castori ha parlato della promozione in Serie A della sua Salernitana. Le parole

Ore 8.40 – Juventus, niente feeling con Pirlo: il retroscena sull’addio di Buffon – Gianluigi Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus, ma dietro questa scelta ci sarebbe il rapporto con idilliaco tra il portiere e Pirlo. La notizia

Ore 8.20 – Gattuso l’incompreso: simpatico a tutti, sottovalutato da molti – Il Napoli naviga veloce verso la qualificazione alla Champions League, eppure Gattuso continua a rimanere nel limbo di chi piace ma non convince del tutto. L’editoriale