Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 9.50 – Napoli, caccia all’erede di Gattuso: De Laurentiis ora pensa a Spalletti – Il Napoli è alla ricerca dell’allenatore che sostituirà Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nuovamente nel mirino Luciano Spalletti. La notizia

Ore 9.10 – Superlega, Ranieri non ci sta: «Un insulto e una follia. Un tradimento dei principi dello sport» – L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha puntato nuovamente il dito contro la Superlega in una intervista a La Gazzetta dello Sport: «Sarebbe stata una clamorosa ingiustizia e un insulto ai valori dello sport. Ma scherziamo? Arrivi primo nel campionato più ricco e competitivo del mondo e poi in Europa ti dicono “scusa, non puoi entrare, non hai il curriculum giusto”. Una follia». Le parole

Ore 8.40 – Agnelli e la Superlega: «Non minaccia i campionati, tutto legale. Necessario cambiare» – Il presidente della Juventus e tra i grandi fautori della Superlega, Andrea Agnelli, ha parlato della nascita della nuova competizione al Corriere dello Sport: «Nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, la ferma volontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni nazionali, sia al campionato, sia alle coppe. Quindi totale adesione a quella che è la tradizione». Le parole

Ore 8.20 – Cairo contro la Superlega: «Attentato alla salute del calcio italiano» – Il presidente del Torino Urbano Cairo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è scagliato contro la Superlega definendola un attentato: «Partiamo dal calcio italiano, questa Superlega è un attentato alla sua salute, all’interesse collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi». Le parole