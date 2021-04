Napoli, caso Elmas: poco propositivo e Gattuso lo manda via dall’allenamento

Caso Elmas in casa Napoli: Gattuso ha visto il macedone poco propositivo e lo ha mandato sotto la doccia in anticipo

A Mario Rui è capitato due volte di essere mandato via dall’allenamento da Gattuso, una ad Allan e Ghoulam. E adesso è toccato anche ad Eljif Elmas. L’allenatore del Napoli vuole vedere i suoi calciatori sempre al massimo durante le sedute a Castel Volturno e, nella giornata di ieri, il macedone non lo sarebbe stato.

Come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso avrebbe visto il giovane centrocampista poco propositivo in campo decidendo così di mandarlo sotto la doccia anzitempo e nel bel mezzo dell’allenamento. Considerando i precedenti, Elmas sarebbe quindi a rischio convocazione per la partita contro la Lazio.