Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.44 – Inter, pace fatta fra Conte e Vidal – Arturo Vidal non verrà punito dal tecnico dell’Inter Antonio Conte dopo la sua reazione al momento del cambio contro la Juventus.

Ore 10.15 – Dybala sta per tornare – Paulo Dybala potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già oggi o domani: nel mirino Roma o al massimo Inter. La situazione

Ore 9.46 – Buffon ancora nei guai – Una nuova bestemmia rischia di mettere nei guai Gianluigi Buffon. L’episodio è avvenuto nel corso della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Ore 9.32 – Il pericolo Superlega sulla Serie A – I soldi per la Serie A in arrivo dai fondi d’investimento sono messi in pericolo dalla possibile creazione della Superlega. Il voto in programma oggi potrebbe slittare. I dettagli

Ore 8.57 – I dettagli del rinnovo di Inzaghi – Simone Inzaghi ha accettato la proposta di prolungamento da parte di Lotito. La nuova intesa arriverà dunque fino al 2024 e lo stipendio salirà dagli attuali 2 a 2,5 milioni l’anno. A cui potrà aggiungersi una serie di bonus.

Ore 8.21 – Inter, le ultime sulla cessione – Continuano le trattative per la cessione dell’Inter ma il presidente Steven Zhang prima di lasciare vorrebbe vincere lo Scudetto. La ricostruzione

Ore 8.01 – Juventus, rinnovo per CR7 – Secondo quanto riferito da Tuttosport, l‘ipotesi di allungare il contratto di Cristiano Ronaldo con la Juventus fino al 2023 non è più così remota. Non si è ancora aperta una vera trattativa ma in questo modo la dirigenza bianconera avrebbe il vantaggio di spalmare l’ammortamento dell’acquisto su un’ulteriore stagione.