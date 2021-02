Fiorentina, Bonaventura: «Il 6-0 di Napoli ci ha svegliato. Con l’Inter la partita perfetta»

Giacomo Bonaventura ha parlato della stagione della Fiorentina, in vista anche del match contro l’Inter

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della stagione della squadra viola e della partita di domani contro l’Inter.

SCHIAFFO NAPOLI – «La sconfitta per 6-0 contro il Napoli è stata difficile da digerire, è stato uno schiaffo che ci ha un po’ svegliato sotto alcuni aspetti, ma a volte dalle sconfitte si può imparare molto. Per vincere contro l’Inter servirà la prestazione perfetta da parte di tutti e magari sperare di non trovare i nerazzurri al 100%».

NAZIONALE – «La Nazionale è qualcosa di meraviglioso, le emozioni che si provano con la maglia azzurra sono fantastiche. Il gruppo è bellissimo, c’è davvero un’atmosfera stupenda, il mister ha creato qualcosa di veramente bello, stiamo molto bene tra noi».